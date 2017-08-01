بالفيديو والصور.. خروف يلعب “الرغبي” مع فتاة بحرفية شديدة

ظهرت لقطات مثيرة لخروف، يُدعى “بروس”، يلعب الرغبي مع فتاة نيوزيلندية ويتعامل مع الكرة بحرفية شديدة.

وعرضت ماري ماكدونالد فيديو وهي تلعب الرغبي مع الخروف، وحصد المقطع أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعات الثلاث الأولى بعد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ابنة ماري، توسكاني ماكدونالد، التي قامت بتصوير الفيديو، إنها كانت تصور لقطات لأمها وهي تلعب الكرة مع كلبهم، ولكن قرر بروس الانضمام إلى الكرة ومطاردتها، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت توسكانا: “لقد مررنا الكرة له، وهذه هي الطريقة التي اكتشفنا بها أنه يلعب برأسه ويصد الكرة بحرفية”.

ويعيش بروس، 5 أعوام، في مزرعة في روتوروا، نيوزيلندا، ويلعب الكرة منذ عام 2013.

وجذب الفيديو تعليقات من العديد من المشاهدين الذين يعتقدون أن بروس هو مستقبل الرغبي النيوزيلندي، مشيرين إلى أنه أفضل من معظم اللاعبين.

ويعتقد آخرون أن بروس هو مثال الحياة في نيوزيلندا، وكتب شخص على “فيسبوك” أن بروس عزز قاعدة جماهيرية قبل كأس العالم للرغبي 2019.

وتعد الرغبي رياضة جماعية منتشرة جدًا في العالم، خاصة في فرنسا ودول الجزر البريطانية، مثل المستعمرات البريطانية السابقة؛ أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.