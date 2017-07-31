بالفيديو.. شاهد زفة عريس على “تريلا” في السعودية وسط دهشة المدعوّين

فُوجئ المدعوّون إلى أحد الأعراس في منطقة الجوف السعودية، بقدوم العريس في زفَّة مع أصدقائه على شاحنة “تريلا”، الأمر الذي أثار استغراب الكثير من الحاضرين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب العريس المكوَّن من عدة سيارات لقصر أفراح بالجوف، قبل أن تظهر الـ”تريلا” وسط السيارات وعلى متنها العريس.

وعادة ما يقبل الشباب في السعودية على الظهور في حفلات زفافهم بمظاهر غير مألوفة، وذلك لجذب الأنظار، حيث شهدت تبوك قبل عدة أعوام وصول عريس على “تريلا” بعد تحد مع أصدقائه مقابل رحلة مجانية لماليزيا ومبلغ 5 آلاف ريال سعودي.