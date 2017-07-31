داعية سعودي يثير الاستغراب بهذه التغريدة

أثارت تدوينة للداعية السعودي الشهير عادل الكلباني استغراب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لخروج سياقها عن المألوف من أمثاله من الدعاة في المملكة.

وغرد الكلباني المعروف بتعليقاته الساخرة على حسابه بموقع “تويتر” قائلًا “لا تصدق اللي يقول لك السعادة ما هي بالمال، هذا طفران يعلل نفسه، أو هامور خايف تنافسه!”.

وليس من المألوف أن ينشر الدعاة أمثال هذه التغريدة التي حظيت بتفاعل آلاف المتابعين لغرابة الخلاصة التي توصل إليها الكلباني المعروف بحثه على الزهد، والتقلل من ملذات الدنيا.

لا تصدق اللي يقول لك السعادة ما هي بالمال، هذا طفران يعلل نفسه، أو هامور خايف تنافسه! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

ولم يخفِ بعض المعلقين معارضتهم لما ذهب إليه الشيخ الكلباني، فعلق عبدالرحمن النصار بالقول “السعادة ليست بالمال .. السعادة في عدة أشياء ومنها المال، وقبل المال الصحة والأمن..”.

وبالرأي نفسه علق آخر قائلًا “السلف كانوا فقراء وكانوا اسعد الناس.. والفقر الذي تسميه طفرة مو عيب.. النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا ومات فقيرا ولو اراد الغنى لناله”.

وتابع المعلق نفسه محاولا تعريف الفقر “هو الفقر الذي يعدم الإنسان معه كل شيء لفترة ربما تدفعه إلى أن يسلك طرقاً محرمة للوصول إلى شيء يسد رمقه.. ولذلك في الحديث تعوذ من فتنة الفقر”.

وأيد معلق آخر رأي الكلباني مستشهدا له بكلام للعلامة ابن الجوزي، وكتب “إعادة تصنيع لقول بعض السلف: من ادعى بغض الدنيا فهو كذاب إلى أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون”.

وذهب بعض المعلقين للبحث للشيخ عن مصادر أخرى للسعادة، حيث رأى معلق ” السعادة ليست بالمال. ومعيارالمال وحده ليس مقياسًا، والتجارب في ذلك كثيرة وتتعدد، والسعادة مصدرها داخلي نابع من الذات وهو عامل مساعد فقط ونسبي”.

ورأى معلق آخر أنه في بعض الحالات قد لا يتحتاج المرء للمال أصلًا ليجد السعادة، حين قال “أظن الشيخ ما عاش في دنيا العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص واتساع نطاق الطبقة الوسطى عندها فعلا لا تحس بحاجتك للمال”.