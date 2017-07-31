حجب مجلة لـ”الشواذ” في الأردن

كشفت النائب في البرلمان الأردني، ديمة طهبوب، أن السلطات الأردنية حجبت موقعا إلكترونيا لإحدى المجلات، التي تعنى بشؤون الشواذ “المثليين”.

وقالت طهبوب لـ”إرم نيوز” إنها تقدمت، ظهر اليوم الإثنين، بشكوى شخصية لمديرية هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المسؤولة عن تنمية وتنظيم قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع في الأردن، ضد موقع مجلة (My.Kali)، والتي تعنى بشؤون “المثليين” في الأردن منذ العام 2012.

وأضافت طهبوب أن “مدير عام الهيئة، المحامي محمد القطيشات، قرر حجبها ظهر اليوم بناءً على نصوص قانونية لعدم ترخيصها وخضوعها لسلطة الهيئة”.

وأوضحت أن القطيشات أصدر تعليمات بحجب المجلة لمخالفتها المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر الأردني.

وأشارت إلى أن الهيئة حجبت مجلة (My.Kali)، التي تصدر باللغة الإنجليزية، وتعرّف على نفسها بأنها “المجلة الأردنية الوحيدة التي تُعنى بقضايا المثليين جنسياً في الأردن والمنطقة”.

من جانبه، أكد مدير هيئة المرئي والمسموع الأردنية، محمد قطيشات، “حجب المجلة بناءً على نص المادة 49 من القانون بعد تقدم النائب ديمة طهبوب بشكوى رسمية”.

وقال قطيشات لـ”إرم نيوز” إن “الهيئة ومن خلال مديريتي الترخيص والرقابة حجبت الموقع لعدم حصولة على ترخيص بالبث، وإذا كان لهم ما يقولونه أما فيما يتعلق فالقضاء هو الفيصل”.

وشدد على أن “الهيئة تتابع المخالفات التي ترتكبها المواقع من حيث استصدار التراخيص وأذونات البث”.