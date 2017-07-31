اكتشاف كنز من عهد النازية في غابات بافاريا الألمانية‎ (صور)

عثر رجل على قطعة أثرية من “الكنز النازي”، تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني وذلك في منطقة الغابات البافارية بألمانيا.

وقال هانز غلويك الذي يقوم بجمع الذهب والألماس والأعمال الفنية والطوابع البريدية النادرة، منذ عقدين من الزمن، إن مالك الأرض الذي وجد فيها القطعة يريد الكنز لنفسه، ولكن من دون الخريطة والإحداثيات التي حصل عليها لسنوات مضت، فإنه لن يستطع الحصول عليه.

وتعود ملكية هذه الخريطة إلى ضابط من القوات الخاصة، تعرض للأسر من قبل الروس وتم ترحيله إلى سيبيريا ثم صدر عليه حكم بالإعدام رميًا بالرصاص، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقبل أن يُعدم الضابط سلم الخريطة، مع تفاصيل الكنز، إلى ويلي جانك، وهو جندي في الجيش الألماني وسجين حرب، ونجا جانك من الأسر وعاد إلى منزله وأبقى معه الخريطة للذهاب يومًا ما نحو الغرب للبحث عن الكنز.

وفي عهد الرايخ الثالث هاينريش هيملر، الذي يعد من أقوى رجال أدولف هتلر وأكثرهم شراسة، أمر نائبه أرنست كالتنبرونر بتفريغ برلين من الغنائم وإرسالها إلى الجنوب على متن قطار إلى جبال الألب.

ورسم النازيون المتشددون، خطة لما بعد الحرب في جبال “الألب”، تهدف إلى عبور الحدود إلى النمسا وسرقة الكنوز الموجودة في المنجم الملحي التي لم يتم اكتشافها جميعا حتى الآن.