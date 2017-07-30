كيف تُحدِث انطباعًا جيدًا في الآخرين؟

اكتشف الكسندر تودوروف، وهو أستاذ أمريكي في علم النفس، أن الدماغ البشري يحتاج فقط إلى 200 ميلي ثانية أمام وجه شخص بعينه لإبراز الخطوط العريضة حول “رأيه” في هذا الشخص، أي لخلق انطباع لدى هذا الشخص، وهو الانطباع الأول الذي ينعكس من أول وهلة.

وينصح هذا الخبير، بحسب تقرير نشر في موقع www.indy100.com بالانتباه إلى التفاصيل الرئيسة لتحسين الانطباع الذي يحدثه كلّ منا على الآخرين.

الحاجبان

يقول تودوروف، إنه يجب علينا السهر والاهتمام بوضع الحاجبين لأنهما يلعبان على الوجه الإنساني دورا أكبر من العينين. فإذا قمنا بإزالة الحاجبين، سوف يتعذر علينا التعرف على وجه صاحبهما تقريبا، ولكن من دون العينين والحاجبين يظل من الممكن التعرف على هذا الشخص.

النوم

يبدو الشخص أكثر إيجابية عندما يبدو سعيدا ومرتاحا. لذلك فإن الشخص الذي ينام جيدا، ويحصل على كمية كافية من النوم سوف ينتج انطباعا أفضل من ذلك الذي حُرم من النوم.

الملابس

كلما كنت راضيا عن ملابسك ومعجبا بها أكثر كلما كان الانطباع الذي تُحدثه في الآخرين أفضل وأعمق تأثيرا.

ولقد أظهرت إحدى التجارب أن الأشخاص الذين يرتدون ملابس مريحة، يبدون أكثر جاذبية في عيون الناس.

الأحكام

والنصيحة الأخيرة التي يقدمها الباحث الأمريكي تودوروف، لإحداث انطباع جيد هي، أن نتعلم كيف لا نتسرع في إصدار الأحكام. فمن الأفضل أن تمتنع عن تبني موقف سلبي سريع تجاه شخص ما، خاصة إذا كنت تنوي أن تجعل من هذا الشخص واحدا من معارفك في المستقبل.

ومع ذلك يذكر السيد تودوروف، بأنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه قد تحدُث ظروف كثيرة سيظهر فيها هذا الشخص تحت أضواء مختلفة.