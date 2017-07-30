موظفة في “فيسبوك” تعيش داخل سيارتها بسبب ارتفاع الإيجارات بكاليفورنيا (صور)

أجبرت عاملة في شركة “فيسبوك” على العيش بداخل سياراتها، بسبب عجزها عن تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة في سيليكون فالي، المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا.

وقالت “بارشا” في مقابلة أجرتها مع صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، إن “الإيجارات في حي كاليفورنيا الشمالية هي أبعد من مقدرتها”، مشيرة إلى أن “المتوسط لاستئجار شقة من غرفة نوم واحدة، يزيد عن 2.300 دولار شهريا”.

وأضافت، أنه نظرا للقروض وفواتيرها الطبية، فقد أجبرت على الانتقال إلى سيارتها على الرغم من عملها في الشركة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية.

وتابعت بارشا، أن “هذه السيارة تعني كل شيء بالنسبة لها لأنها كل ما لديها أساسا”، مؤكدة أنها لم تكشف حتى الآن لزملائها في العمل الحقيقة حول ظروفها المعيشية الحالية.

وقالت “إنها محرجة جدا، ومع ذلك دائما يرونها مبتسمة وطبيعية ونظيفة”، موضحة أنه “بعد أشهر من العيش في سيارتها قررت أن تستكمل وضعها الحالي على أمل انخفاض الإيجارات في المنطقة”.

وتلقب بارشا بـ”بينكي”، بسبب شعرها الوردي، سيارتها الوردي، وحتى كلبها الوردي.

وتدير بارشا أيضا منظمة غير ربحية تدعى ” Love n Me”، وهي “مكرسة لمساعدة النساء والفتيات على العودة إلى العمل ومواصلة حياة ناجحة ومليئة”، وفقا لبيان على موقع المنظمة.