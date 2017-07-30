الشرطة تعثر على آلاف الدولارات بحوزة متسولة عراقية توفيت في النجف (صور)

عثرت الشرطة العراقية في محافظة النجف، على ملايين الدنانير العراقية وعملات أجنبية بحوزة امرأة متسولة توفيت في المحافظة.

وقال قائد شرطة محافظة النجف العميد ماجد حاكم في بيان له، إنه ورد بلاغ بوجود امرأة كبيرة في السن توفيت في منطقة المشراق داخل المدينة القديمة.

وأضاف أن “المرأة كانت متسولة وعند تفتيش منزلها القديم المتهالك، عثرنا على أموال عراقية وعملات أجنبية، وبحضور مفارز شرطة الأدلة الجنائية حسب الاختصاص”.

وبحسب الشرطة، فإنهم عثروا على 72 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار) و 90 ريالا سعوديا و119 ليرة لبنانية، و10 يوروهات و300 دينار كويتي، فضلا عن 440 تومانا إيرانيا و70 روبية أفغانية.

وينتشر العشرات من المتسولين والمتسولات في المراقد الدينية بالعراق، إذ يحصلون على آلاف الدنانير يوميا، خاصة في المناسبات التي تشهد زخما كبيرا، وسط دعوات للقضاء على تلك الظاهرة.