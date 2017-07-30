تحذيرات من أجواء رعدية ممطرة على 6 مناطق بالسعودية

حذرت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، في تقريرها الدوري بشأن حالة الطقس، من تعرض 6 مناطق سعودية اليوم لأجواء غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن المناطق المعرضة للأجواء الرعدية هي نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بحسب التقرير، على شرق ووسط المملكة تمتد الى جنوب المملكة.

وحذرت الهيئة سكان العاصمة الرياض والمناطق الأخرى المذكورة من نشاط في الرياح السطحية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، إلى جانب صعوبة الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وكانت الهيئة قد أكدت عبر حسابها بموقع “توتير” وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها، أن “أجواء المملكة لن تتأثر بعواصف تركيا وبمشية الله من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير الباحة”.