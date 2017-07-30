السعودية توضح طريقة الحج الوحيدة لحجاج الداخل

أكد المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو “بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل”، محذراً من الحملات المخالفة وكل من يقف وراءها.

وشدد المركز الإعلامي على أن وزارة الحج والعمرة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء هذه الحملات المخالفة، مبيناً لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في “بوابة المسار الإلكتروني” وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وكشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، أن أكثر من 100,000 حاج سجلوا بنجاح في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حتى اليوم، لموسم حج 1438هـ، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وكانت الوزارة قد أطلقت التسجيل في المسار الإلكتروني لـحجاج الداخل لموسم حج 1438هـ الاثنين الماضي عبر البوابة الإلكترونية، وأطلقت قبله الدليل الإرشادي لخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني.

وأكد المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، في حينه أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية إقدام بعض منظمي الحملات غير النظامية بالإعلان عن تقديمهم لخدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28/ 10/ 1426هـ.