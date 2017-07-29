بالصور.. مهاجر جزائري مقعد يتمكن من الوصول إلى إيطاليا

بعد النساء والأطفال، بدأت الهجرة السرية تغري حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، فرغم كل أخبار الغرقى و المفقودين، وارتفاع موجة العنصرية في أوروبا، خاض شاب جزائري مقعد المغامرة، ووصل إلى إيطاليا على متن أحد “قوارب الموت“.

الشاب “عصام كشيت” البالغ من العمر 36 عامًا، غادر الجزائر من شاطئ سيدي سالم بمدينة عنابة مع مجموعة من مواطنيه، لمطاردة الحلم الأوروبي، ولم تثنه عن ذلك إمكانياته الصحية المحدودة.

وقد وصل الشاب الجزائري المقعد، إلى شواطئ سردينيا يوم 11 من شهر يوليو/تموز الجاري، وتم نقله لمستشفى سيراي بمدينة كاربونيا، إلى حين نقله إلى إحدى المصالح المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصبح ارتفاع عدد اللاجئين يشكل عبئًا حقيقيًا على الحكومة الإيطالية، وقد أعلن رئيس وزرائها باولو جينتيلوني مؤخرًا، أن بلاده لن تقبل العمل بمفردها في مجال استقبال وتوزيع اللاجئين.