بعد ظهوره باكيًا بحرقة.. الأمير خالد بن طلال يتكفل بنفقات طفل اضطر لمغادرة السعودية بسبب رسوم المرافقين

أعلن الأمير خالد بن طلال أنه سيتكفل بإعادة طفل إلى السعودية مرة أخرى بعد اضطرار الأخير لمغادرتها هو وعائلته بسبب عدم قدرتهم على تحمل الرسوم الجديدة التي فرضت على مرافقي وتابعي الوافدين في المملكة.

وتداول ناشطون “فيديو” أظهر الطفل “معاذ” وهو يبكي بحرقة أثناء حفلة أقيمت له في أحد مساجد المملكة وهو يودع زملاءه بحلقة القرآن التي يتعلم بها.

وظهر في “الفيديو” كذلك معلم الطفل “معاذ” وهو يشرح قصته كاملة ويدعو له ولعائلته قبل مغادرتهم المملكة.

وتفاعل الأمير خالد بن طلال مع الفيديو ودعا عبر “تويتر” لإرشاده إلى مكان الطفل وعائلته ليتكفل بنفقاتهم.

٢)من يستيطع أن يوصلنا إلى عنوان الابن معاذ الذي ظهر في المقطع السابق أو بالداعية الذي تحدث عن قضيته حتى لو سافر نرغب بإعادته والتكفل بقضيته pic.twitter.com/wWe9PNkqjf — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) July 28, 201

ووجه الأمير خالد الشكر للسيدة التي أرشدته إلى الطفل معاذ وعائلته.

وقال عبر حسابه على تويتر: “جزى الله خيرًا المرأة التي دلتنا على مقطع الابن معاذ … وكانت سببًا في تفريج هموم عائلته… والدال على الخير كفاعله”.