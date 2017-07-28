بالصور.. شاهد صخب المراهقين البريطانيين في العصر “الفيكتوري” المحافظ

على الرغم من العادات والتقاليد الخانقة التي عاشتها المملكة المتحدة خلال العهد “الفيكتوري”، نشرت صحيفة “ذا صن” صورًا لشريحة المراهقين الذين عاشوا في تلك الحقبة، وهم يُمارسون حياتهم مثل مراهقي العصر الحالي، وذلك في حقيقة مُغايرة لما سجله التاريخ.

وأظهرت الصور طيشًا كبيرًا مارسه الفتيان والعذراوات، حيث ظهر مراهقون وهم ينفثون السجائر، وآخرون يشربون الكحول دون السن القانوني، ومجموعة ثالثة تعيش في مرح وتحيي حفلات صاخبة، مُستعرضةً حالة التمرد التي عاشتها هذه الشريحة داخل المدن البريطانية والأمريكية.

ومن أبرز هذه الصور، صورة لابن الملكة فيكتوريا نفسها، الأمير ليوبولد جورج دونكان، حيث التقطها مع أصدقائه في الجامعة، بعدما منعته مربيته من الترفيه.

وتضمنت الصور أيضًا صورة الدوقة الكبرى الروسية أناستازيا نيكولايفنا، وهي أصغر بنات القيصر الروسي نيقولا القاني، آخر حكام روسيا القيصرية أكتوبر 1914، حيث التقطتها بنفسها وهي بسن الثالثة عشر باستخدامها مرآة وصندوق كاميرا كوداك براوني.

وكان من بين الصور كذلك صورة الممثلة الشكسبيرية الرائدة في بريطانيا إلين تيري، والتي التقطتها وهي في سن السادسة عشر وتظهر خلالها بمزاج حزين.

وبدأ العصر الفيكتوري إبان تقّلد الملكة فيكتوريا الحكم بتاريخ 20 يونيو 1837، وانتهى بوفاتها بتاريخ 22 يناير 1901، وشهد مقاومة للعقلانية، والتوجه الصوفي والرومانسي فيما يتعلق بالدين والقيم الاجتماعية والفنون.