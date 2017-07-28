شاب مصري يثير الجدل بعد إقامة حفل خطوبته داخل قفص للأسود (صور)

أثار شاب مصري الجدل على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، بعد أن أصر على الاحتفال بخطوبته بطريقة غريبة، داخل قفص للأسود في السيرك، مستغلاً الخبرة التي ورثها عن والده في التعامل مع الأسود والحيوانات المفترسة.

وعبر النشطاء عن إعجابهم بالفكرة، كونها لأول مرة تحدث بإقامة حفل خطوبة داخل سيرك أو قفص الأسود، وسط تعليقات ساخرة ومهنئة للعروسين بالاحتفال.

وقال محمد اليماني، الذي يدرس بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، أنه “أقدم على إقامة حفل خطوبته داخل قفص الأسود بعد الاتفاق مع خطيبته على ذلك، ورغم تخوفها من التواجد في القفص بجوار الحيوانات المفترسة، إلا أنه أقنعها بذلك دون أي ضرر عليها من الحيوانات”.

ونقل النشطاء على لسان اليماني، أن والده كان لاعب سيرك لأكثر من 18 عاماً، الأمر الذي جعله يرث طريقة التعامل مع الحيوانات المفترسة وترويضها بالشكل الذي يريده، حيث يعمل في مهنة والده بجانب دراسته، ليحضر الأهل والأقارب حفل الخطوبة في سيرك بمحافظة بورسعيد.

وذكر لاعب السيرك، أن خطيبته تدرس بكلية التربية جامعة الأزهر، حيث أراد أن يقيم لها حفل خطوبة مختلفا أو كما يراه هو الأول من نوعه في العالم، حيث اصطحب وأمسك بعض الحيوانات المفترسة، إلى جانب ثعبان كبير وضخم ملتف حول عنق العروس.

وكتب نشطاء تعليقات ساخرة على الصور المنشورة، خاصة وأن الفكرة فريدة من نوعها في مصر.