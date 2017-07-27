بالصور.. متطوعون سعوديون يصلحون سيارات زوار البيت الحرام بالمجان

شكل شباب سعوديون فريقًا لتصليح سيارات زوار بيت الله الحرام، من الحجاج والمعتمرين، مجانًا، للقادمين برًا إلى المدينة المقدسة.

ويستطيع صاحب المركبة المتعطلة على مختلف الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة الاتصال برقم هاتف خصصه الفريق للمهمة، ليحضر أحد المتطوعين ويقوم بتصليح مركبته من دون أن يتقاضى أي مبلغ من المال.

ونقل موقع “العربية نت” عن رئيس الفريق، علي ظافر العاطف، قوله “إن الفريق يضم نحو 600 متطوع من مختلف مناطق المملكة، يجمعهم حب العمل التطوعي”.

وأضاف العاطف أن عدد المركبات المتعطلة التي تعامل معها الفريق خلال 8 أشهر فقط بلغ أكثر من 8400 سيارة.

وأشار إلى أن الطلبات تتزايد في موسم الإجازات، مبينًا أنه وبمجرد ورود اتصال من صاحب السيارة المتعطلة، يلبي متطوع النداء على الفور للمساعدة.

وشدد العاطف على أن أغلب المتطوعين لا يغادرون موقع تعطل السيارة إلا بعد إصلاحها أو مساعدة صاحبها في نقلها.

وأوضح أن فريقه حاصل على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لمزاولة مهنة العمل التطوعي.

وعن الدعم المادي، أكد العاطف أن فريقه يعتمد على الموارد الذاتية.