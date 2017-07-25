الأحوال المدنية السعودية تنفي وجود ثغرات في نظام المواعيد الإلكتروني

حذّرت الأحوال المدنية السعودية من التعامل مع أي شخص يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنیة بمقابل مادي، وذلك ردًا على ما تم تداوله حول استغلال عدد من المحتالین لثغرة في خدمة حجز المواعید الإلكترونیة، الذين يعملون على حجز المواعید المتاحة كافة، ومن ثم عرضھا بمواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالیة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنیة، محـمد بـن جـاسـر الجـاسـر، وفقًا لصحيفة “سبق”: إن النظام الإلكتروني محمٍ وآمن ومدعوم من قبل الشريك التقني، مركز المعلومات الوطني، نافیًا وجود ثغرات في نظام المواعید الإلكتروني.

وأكد أن النظام لا يعطي أي شخص إمكانیة حجز موعد ومن ثم تعديله باسم آخر، أو حجز أكثر من موعد بذات الوقت والبیانات، وأنه لا يمكن التلاعب به مطلقًا.

وأشار إلى أن بعض المحتالین يقومون بتزوير ورقة الموعد بواسطة برامج تعديل الصور لتعديل البیانات، لكن يتم اكتشافھم عن طريق تقنیة “الباركود” الموجودة بالتذكرة، والتي تبین أن الموعد ھو لشخص آخر وتم حجزه والاستفادة منه مسبقًا، لافتًا إلى أن ھذا الأمر يعد تزويرًا يعاقب علیه القانون.

ودعا الجاسر إلى عدم الإفصاح عن أي بیانات شخصیة، حتى لا يتم استخدامھا في أمور غیر نظامیة.