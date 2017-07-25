انطلاق الرحلة التجريبية لقطار الحرمين متوجهًا من جدة للمدينة المنورة (صور وفيديو)

انطلق اليوم الثلاثاء قطار الحرمين من المحطة الرئيسة بمحافظة جدة، وسار بسرعة تتراوح بین 25 و100 كیلو متر في الساعة منذ خروجه من محافظة جدة حتى وصوله مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وفق المخطط له كونه في مرحلة تجريبیة، وبعد تجاوز رابغ سینطلق القطار بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة.

يذكر أن مشروع قطار الحرمین ھو خط حديدي مزدوج بطول 450 كیلو متراً ويشمل 35 قطاراً مجھزاً بأحدث الوسائل التقنیة، يربط بین مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ لیخدم نحو 60 ملیون راكب سنوياً معظمھم من الحجاج والمعتمرين الزوار، بجانب المواطنین والمقیمین، ومن المقرر تشغیل القطار رسمیاً بداية 2018.