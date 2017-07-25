الكويت.. ضبط مشهورة السوشيال ميديا “خشفة العجمية” لنشرها “مقاطع عارية”

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت الثلاثاء، صاحبة حساب “خشفة العجمية”، وهي أحد مشاهير السوشيال ميديا في الكويت بعد أن نشرت مقاطع فيديو عارية عبر تطبيق “سناب شات”.

فقد تحركت الأجهزة الأمنية عبر تحرياتها الخاصة، للتعرف على الفتاة ومكان إقامتها، وبعد جهود استغرقت أياما، توصلت الأجهزة إلى الفتاة وضبطتها، ليتبين أنها لا تحمل الجنسية الكويتية.

وحسب صحف محلية، أكدت الأجهزة الأمنية أن الفتاة ما زالت تخضع للتحقيقات من قبل الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البلاد.

وانتشر مقطع الفيديو التي ظهرت فيه الفتاة عارية على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني؛ ما أثار استياء الكثيرين فضلا عن تعليقات عكست ردود فعل رافضة، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد كويتيون محاولة “خشفة” نسب نفسها لقبيلة عجمان وهي إحدى أكبر القبائل العربية في الكويت.