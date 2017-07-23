بريطانية تلد طفلة في الشهر السادس وحياتها مهددة بالخطر (صور)

ولدت امرأة بريطانية طفلتها في الشهر السادس من الحمل، ووزنت الرضيعة أقل من نصف كيلو غرام.

وتخطت الطفلة معركة مذهلة من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث ولدت قبل أوانها، بسبب حالة الأم السيئة أثناء الحمل، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفادت الأم هانا ويكس والأب ستيف مكسوين، 31 عامًا من بريستول، أن فرص بقاء طفلتهما على قيد الحياة طوال فترة الحمل كانت ضئيلة.

وحذر الأطباء من أن الطفلة ستتوفى قريبا، بسبب عدم وجود أي علامات على النمو، واشترت والدتها لعبة أرنب صغيرة حتى لا تكون الصغيرة وحدها في نعشها.

وعلى الرغم من التوقعات الرهيبة من الخبراء بوفاة الطفلة التي ولدت في 9 مارس/ آذار، عادت الطفلة إلى منزلها.

وقالت والدتها إن طفلتها أشبه بالطفلة المعجزة، التي قاتلت وخاضت كل الصعاب، وجعلتهما لا يفقدان الأمل أبدًا.

تزن الطفلة الآن حوالي 2 كيلو جرام، ولا تزال بحاجة إلى مساعدات الأكسجين، كما أنها أيضًا في خطر كبير من الشلل الدماغي وغيرها من المضاعفات.

وبعد ولادتها، أخبرت المستشفى الأم أن المعدات الطبية في المستشفى لإنقاذ حياتها بعد الولادة كانت صغيرة جدًا بالنسبة لها، وأنها لن تكون قادرة على مساعدتها.