بالصور والفيديو.. حفل زفاف أسطوري في اللاذقية يثير استياء السوريين

بلغت تكلفة حفل زفاف وصف بالأسطوري قرابة المليار ليرة سورية ( نحو مليون و 800 ألف دولار) أقيم في محافظة اللاذقية الساحلية، في وقت يعاني فيه ملايين السوريين ويلات الحرب والتهجير.

ووصف كثيرون الحفل بأنه “عرس 2017″، وقد أُقيم في فندق يعرف باسم “لامير أوتيل” وهو ما كان يعرف سابقاً باسم ميريديان اللاذقية، وسط حالة من الاستفزاز من حجم الإنفاق والتجهيزات الكبيرة التي عمد المنظمون إليها.

وأثار الحفل موجة من الاستياء بين سوريين في مختلف المحافظات على مواقع التواصل، كونه يأتي في وقت يعاني فيه العديد منهم الفقرَ والجوعَ بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي عصفت بالسوريين خلال سنوات الحرب.

وذكرت مواقع إخبارية سورية، أن والد العريس، قام بإنشاء ديكورات خاصة من الخشب للحفل، وقدم مولد كهرباء ضخما بحيث تم الاستغناء عن كهرباء الفندق، إضافة إلى طائرة خاصة للتصوير، مع وجود حوالي 30 كاميرا أخرى موزعة على أرجاء الحفل.

واقتصرت المعلومات الأولية على أن العريس هو كريم جود، حفيد الملياردير السوري صبحي جود، والذي كان يملك عددًا من المعامل الضخمة، فيما اسم العروس هو راما منزلجي ولم يرد حولها أي معلومات أخرى.