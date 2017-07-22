بالفيديو.. موسيقي هندي يعزف على جيتاره أثناء خضوعه لعملية جراحية في الدماغ

عزف الموسيقي “أبيشيك براساد” على جيتاره أثناء خضوعه لعملية جراحية في أعصاب الدماغ، ليساعد الأطباء في تحديد الجزء المسؤول عن اضطراب في حركة الأعصاب لديه، في عملية هي الأولى من نوعها في الهند.

ويعاني براساد البالغ من العمر 37 عامًا من خلل التوتر لدى الموسيقيين، وهو اضطراب في حركة الأعصاب يؤدي إلى تقلّصات لا إرادية في الأعصاب.

وكان براساد واعيًا أثناء الجراحة، حيث احتاج الأطباء إلى ردّ الفعل ليحددوا بالضبط أي جزء في الدماغ سيتم استهدافه لإيقاف التشنجات التي تؤثر على الأصابع الثلاث في يده اليسرى.

وقال بيان صادر عن مستشفى “باجوان ماهفير جاين” في بنجالورو يوم الجمعة إن هذه هي ثامن عملية في العالم يتم إجراؤها والمريض واعٍ.

وقال “شاران سرينيفاسن” وهو جرّاح أعصاب في المستشفى: “قمنا بعمل ثقب قطره 14 ملليمترًا في الجمجمة، وأدخلنا قطبًا كهربائيًا من نوعية خاصة إلى الدماغ باستخدام مخدر موضعي”.

وقال براساد: “لقد كانت لحظة مشوبة بالعواطف بالنسبة لي ولأسرتي، وهذا ما كنت انتظره”.

“لقد كان مؤلمًا ومحبطًا بالنسبة لي، وقد اعتدت أن أبكي كثيرًا بسبب ذلك، ففي كل صباح كنت أستيقظ وأحاول العزف على الجيتار، لكن بعد خمس دقائق كنت أتوقف”.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الخلل يؤثر على نحو ما بين 1 إلى 2 بالمئة من جميع الموسيقيين المحترفين في أنحاء العام.