نادي الإبل يستهوي السعوديين بتعليقات ساخرة وطريفة

لم تمر ساعات على صدور أمر ملكي بإنشاء ناد للإبل في السعودية، حتى أصبح الحديث عنه يتصدر باقي الأوامر الملكية وكل الاهتمامات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تعليقات ساخرة وطريفة.

وكان الملك سلمان أصدر مساء الخميس، أمراً ملكياً بإنشاء ناد باسم “نادي الإبل” يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مرجعاً صدور الأمر الملكي إلى “ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ البلاد، ولارتباطها بتراث وثقافة المملكة، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم”.

واستقطب نادي الإبل بالفعل فور إنشائه، عدداً كبيراً من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدر الوسم ” #نادي_الإبل” على موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، قائمة ترند “تويتر” في المملكة.

وبينما أبدى عدد كبير من السعوديين فرحهم بإنشاء ناد للإبل، سيهتم بها كموروث ورياضة، لم يخف آخرون عدم اهتمامهم بالنادي، فيما ركز فريق ثالث هو الأكبر على الجانب الطريف من خلال تدوينات وصور ساخرة متنوعة.

وقال الباحث الأمني السعودي المعروف، الدكتور محمد الهدلاء معلقاً على إنشاء نادي الإبل “الإبل عز لأهلها.. وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام “خير لك من حمر النعم”.. وموروث حضاري نفتخر به. على ظهورها حققنا أعظم وحدة عرفها التاريخ”.

وعلق الأمير خالد آل سعود في رد على منتقدي إنشاء النادي “لو كان نادي كلاب أو قطط أو غيرهما في الغرب طبعاً عادي. استحقار النفس لدى بعض العرب مشكلة. لا يستنقص من الإبل إلا حاقد أو جاهل”.

وكتب المغرد مشعل الخالدي في السياق ذاته: “أستحقر الانهزامي إذا جمع مع انهزاميته الصفاقة! يخجل من ثقافته ويسخر منها ليتودد للآخرين ويتطفل على ثقافاتهم بشكل مثير للاشمئزاز”.

وفي تعليق ساخر يشكل واحداً من غالبية التعليقات التي أخذت منحى بعيداً عن الانتقاد أو التأييد لإنشاء النادي الجديد، كتب المغرد والكاتب السعودي، حسن المحامض‏ “حسم الجدل #نادي_الإبل هو النادي الملكي في السعودية، لأنه تم إنشاؤه بأمر ملكي”، في إشارة إلى خلاف ناديي كرة القدم الشهيرين، الهلال والأهلي على لقب النادي الملكي.

وعلق الأكاديمي السعودي محمد الحكمي، على صورة تجمع عشرات الإبل البيضاء وقد اصطفت في ميدان للسباق قائلاً “صورة فريق الإبل في التدريبات، قبل النهائي وحضور جمهور كبير من عشاقه”.

ومن الصعب حصر التعليقات الساخرة والطريفة والصور حولها بسبب العدد الكبير من المغردين الذين ينضمون للوسم ” #نادي_الإبل” سواء للدفاع عنها وعن ناديها الجديد أو لمواصلة التغريد الساخر.

وبعد مرور مئات السنين على العصر الذهبي للإبل، عندما كانت الجمال مصدر رزق أساسيا بنقلها للناس وبضائعهم ومصدر طعام رئيسا لهم في شبه الجزيرة العربية، لا تزال للإبل مكانة بارزة في دول الخليج الست رغم الرقي والتطور الذي تعيشه.

وتحتل الإبل بالفعل مكانة خاصة في المجتمعات الخليجية كلها وليس في السعودية فحسب، لاسيما عند البدو، فهي تمثل رابطاً مهماً في نفوس أبناء شبه الجزيرة العربية بينهم وبين حياة البداوة التقليدية التي تتلاشى مظاهرها شيئاً فشيئاً.

وصول المهاجم الأوروغوياني خوليو بن صنهاج ليصبح محترفاً في صفوف #نادي_الابل وبعقد لمدة ٤ سنوات ???? pic.twitter.com/jBXWl41zrw — نادي الابل (@3aqlk) July 20, 2017

نادي الابل اذا م قدم لي العرض اللي ابيه اقدر اعتزل والبس تيشيرت الابل و ارقى المدرج مافيه شي اشقى عشانه

#نادي_الابل pic.twitter.com/SLrRObDY78 — متفائل★ (@awedh_albuqami) July 20, 2017

اجتماع أعضاء مجلس إدارة #نادي_الابل لرسم خطة استراتيجية محكمة لتحقيق لقب الدوري العام و دوري أبطال أوروبا ???? pic.twitter.com/kMLbslQYV4 — نادي الابل (@3aqlk) July 20, 2017