تعرّف على أسرار الحياة اليومية لمصارعي السومو في اليابان (صور)

كثيرون يندهشون عندما يشاهدون مصارعي السومو، نظرًا لضخامة أجسامهم وطريقة لباسهم، لكن الدهشة تزداد عندما يدركون أن هؤلاء العمالقة يستهلكون أكثر من 8000 سعرة حرارية في اليوم وينامون بأقنعة أكسجين على أفواههم.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن الأطباق الرئيسية لهؤلاء المصارعين تشمل سيقان الخنازير والسردين والأسماك والأرز المدخن.

وتشير الصحيفة، التي قامت مراسلتها بجولة داخل قرية تدريب لمصارعي السومو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى أن جلسات التدريب تستغرق 3 ساعات يوميًا، وتنتهي الساعة 10:30 صباحًا، بعدها يقوم المصارعون بلقاء المعجبين لإعطائهم تواقيعهم.

وأفادت الصحيفة بأن المصارعين في تلك القرية كانوا يتدربون لموسم مباريات جديد، مشيرة إلى أن مصارعة السومو هي رياضة يابانية أصيلة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وقالت: “غير أن هذه الرياضة بدأت تجتذب الكثير من الأجانب في الآونة الأخيرة، وخاصة المنغوليين، بسبب ابتعاد الشباب الياباني عنها لصعوبة تقاليدها”.

ونقلت عن توموزو اوكاياتا، أول منغولي يدير مركز سومو في اليابان، قوله: “عندما جئت لأول مرة هنا لم أفهم كلمة واحدة، واليوم أستطيع تكلم اللغة اليابانية بطلاقة، وها نحن نتقيد بلباس مصارعي السومو ونعيش حياتهم ونلتزم بالتقاليد اليابانية”.