بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يفاجئ فلبينية بقط بديل يشبه قطها الفقيد

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاجأ مدير عام الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات فلبينية فقدت قطتها في حادث حريق، بتقديم قط لها يشبه قطها الذي فقدته في الحادث مع استخراج الأوراق الرسمية والبطاقة الصحية كافة للقط الجديد، في محاولة منه لإسعادها والتخفيف من الأثر النفسي الذي تركه نفوق قطها إثر اختناقه في حريق شب ببناية المرقبات السكنية الأسبوع الماضي.
ووثق مقطع فيديو للدفاع المدني، عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، لحظة قيام اللواء خبير راشد ثاني المطروشي بإخراج قط من قفص وتسليمه للسيدة الفلبينية، في خطوة تهدف لإدخال السعادة على قلبها.
وجاءت هذه البادرة تماشيًا مع مبادرة عام الخير الذي أطلقته دولة الإمارات وفقًا لما ذكر الدفاع المدني.
بناء على التقرير الايجابي المرفوع من قبل إدارة الرقابة والتفتيش والجهود التي يبذلها قسم الرقابة الميدانية في متابعة حوادث الحريق، وتماشياً مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله قام وفي سابقة هي الأولى من نوعها فاجأ سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي سيدة من الجالية الفلبينية فقدت قطها في حادث حريق بأن قدم لها قطاً يشبه القط الذي فقدته في الحادث مع استخراج كافة الأوراق الرسمية والبطاقة الصحية للقط الجديد، في محاولة منه لإسعادها والتخفيف من الأثر النفسي الذي تركه نفوق قطها أثر اختناق في حريق شب ببناية المرقبات السكنية الأسبوع الماضي. 1-2 . . . #سلامتكم_سعادتنا #الدفاع_المدني_دبي #دبي #الإمارات_العربية_المتحدة #997 #dubai #uae #dcd #dcd997 #dubai_civil_defence
بناء على التقرير الايجابي المرفوع من قبل إدارة الرقابة والتفتيش والجهود التي يبذلها قسم الرقابة الميدانية في متابعة حوادث الحريق، وتماشياً مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله قام وفي سابقة هي الأولى من نوعها فاجأ سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي سيدة من الجالية الفلبينية فقدت قطها في حادث حريق بأن قدم لها قطاً يشبه القط الذي فقدته في الحادث مع استخراج كافة الأوراق الرسمية والبطاقة الصحية للقط الجديد، في محاولة منه لإسعادها والتخفيف من الأثر النفسي الذي تركه نفوق قطها أثر اختناق في حريق شب ببناية المرقبات السكنية الأسبوع الماضي. 2-2 . . . #سلامتكم_سعادتنا #الدفاع_المدني_دبي #دبي #الإمارات_العربية_المتحدة #997 #dubai #uae #dcd #dcd997 #dubai_civil_defence