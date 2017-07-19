بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يفاجئ فلبينية بقط بديل يشبه قطها الفقيد

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاجأ مدير عام الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات فلبينية فقدت قطتها في حادث حريق، بتقديم قط لها يشبه قطها الذي فقدته في الحادث مع استخراج الأوراق الرسمية والبطاقة الصحية كافة للقط الجديد، في محاولة منه لإسعادها والتخفيف من الأثر النفسي الذي تركه نفوق قطها إثر اختناقه في حريق شب ببناية المرقبات السكنية الأسبوع الماضي.

ووثق مقطع فيديو للدفاع المدني، عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، لحظة قيام اللواء خبير راشد ثاني المطروشي بإخراج قط من قفص وتسليمه للسيدة الفلبينية، في خطوة تهدف لإدخال السعادة على قلبها.

وجاءت هذه البادرة تماشيًا مع مبادرة عام الخير الذي أطلقته دولة الإمارات وفقًا لما ذكر الدفاع المدني.