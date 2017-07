بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يفاجئ فلبينية بقط بديل يشبه قطها الفقيد

بناء على التقرير الايجابي المرفوع من قبل إدارة الرقابة والتفتيش والجهود التي يبذلها قسم الرقابة الميدانية في متابعة حوادث الحريق، وتماشياً مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله قام وفي سابقة هي الأولى من نوعها فاجأ سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي سيدة من الجالية الفلبينية فقدت قطها في حادث حريق بأن قدم لها قطاً يشبه القط الذي فقدته في الحادث مع استخراج كافة الأوراق الرسمية والبطاقة الصحية للقط الجديد، في محاولة منه لإسعادها والتخفيف من الأثر النفسي الذي تركه نفوق قطها أثر اختناق في حريق شب ببناية المرقبات السكنية الأسبوع الماضي. 1-2 . . . #سلامتكم_سعادتنا #الدفاع_المدني_دبي #دبي #الإمارات_العربية_المتحدة #997 #dubai #uae #dcd #dcd997 #dubai_civil_defence

A post shared by الدفاع المدني دبي (@dcd997) on Jul 17, 2017 at 8:33am PDT