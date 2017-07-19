يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عامًا ليساعد أمه المريضة على نسيان وفاة شقيقته (فيديو)

قرر ابن مخلص في الصين أن يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عامًا، لمساعدة أمه المريضة عقليًا على نسيان وفاة أخته، وكشف أنه لا يهتم بما يعتقده الناس.

وظهرت علامات المرض العقلي على الأم عندما ماتت ابنتها، فقام الرجل الذي لم يذكر اسمه باتخاذ قرار استثنائي لتغيير مظهره بشكل جذري.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كان هدف الرجل هو اقناع والدته المريضة أنها لم تخسر ابنتها، وبالفعل نجح في غايته واقتنعت والدته على الفور بأن ابنتها قد عادت.

وبالفعل نجحت الخطة لدرجة أن الرجل القاطن بـ”قويلين” في منطقة “قوانغشي”، لم يعد يملك أي ملابس رجالية على الإطلاق.

وقال: “كنت سعيدًا جدًا، ولذلك واصلت القيام بذلك، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش كامرأة”.

وفي الفيديو الذي شاهده الملايين، يمكن سماع أمه وهي تشير إلى ابنها قائلة: “إنها ابنتي، وعندما ماتت ابنتي الأخرى أصبحت هي ابنتي”.

وقال الرجل إنه لا يشعر بالقلق إزاء ما يعتقده الناس لأنه يفعل ذلك لأمه، وأضاف: “لماذا عليّ أن أخشى من ضحكات الناس؟”.

وقد وجد الابن المخلص ردودًا متباينة حول قراره بشبكات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد الأشخاص على الفيديو: “أعتقد أنه يبدو جميلًا كامرأة”.

وأشاد مستخدم آخر بالابن بأنه “رجل حقيقي”، ولكن شخصًا آخر قال: “ألم تسأل الأم أين اختفى ابنها؟”.