 تعرف على قائمة أقوى 10 سیدات أعمال عربیات (صور)

اختارت مجلة الفوربس قائمة تضم 10 سيدات اعتبرت أنهن الأقوى من بين سيدات الأعمال في الوطن العربي، حيث حلت سيدة سعودية في المرتبة الأولى من القائمة.

وعرضت المجلة تقريرًا قالت إنه اعتمد على جمع معلومات من التقارير السنوية والمواقع الإلكترونیة للشركات، إلى جانب مصادر أخرى.

وجاء الترتيب كما يلي:

لبنى العلیان من السعودیة: الرئیس التنفیذي لـ “العلیان للتمویل”، حیث تترأس إحدى أكبر المجموعات العائلیة في السعودیة، ویعمل تحت رایتھا ما یزید على 40 شركة.

لبنى ھلال من مصر: نائب محافظ البنك المركزي المصري، عینھا الرئیس عبد الفتاح السیسي، العام الماضي، وسبق لھا أن كانت أول امرأة في مجلس إدارة البنك كنائب ثانٍ للمحافظ عام 2011.

رجاء عیسى القرق من الإمارات: تشرف منذ عام 1990 على مجموعة القرق إحدى أعرق الشركات العائلیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وتمارس المجموعة التي تأسست قبل 5 عقود أعمالھا عبر 28 شركة.

سارة السحیمي من السعودیة: ترأس مجلس إدارة شركة تداول، أكبر سوق أوراق مالیة في المنطقة من حیث القیمة السوقیة، وھي أول امرأة تتولى ھذا المنصب، إضافة إلى أنھا رئیسة تنفیذیة في البنك الأھلي التجاري.

رانیا محمود نشار من السعودیة: أول امرأة تشغل منصب رئیسة تنفیذیة في مجموعة سامبا المالیة، فضلا عن عضویة مجلس إدارة بنك سامبا باكستان.

نزھة حیاة من المغرب: تولت في عام 2016 رئاسة الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل، التي تنظم الأسواق المالیة في البلاد، وكانت أول سیدة عضو في مجلس إدارة مصرف مغربي، ومدیرة في سوق الدار البیضاء للأوراق المالیة منذ 1996.

خولة الأسدي من العراق: أصبحت في 2016 المدیرة العامة لمصرف الرافدین الحكومي أكبر بنك في العراق، وبدأت عام 1981 كمحاسبة في البنك، ثم عملت في مصرف الرشید، ثاني أكبر بنك حكومي عراقي، حتى وصلت لمنصب مساعدة المدیر.

شیخة البحر من الكویت: ذات خبرة تزید على 30 عامًا في مجال المصارف، عملت في بنك الكویت الوطني في عام 1977، حتى وصلت لمنصب الرئیس التنفیذي للبنك، الذي یعد أكبر جھة إقراض تجاریة في الكویت.

منى المؤید من البحرین: تدیر واحدة من أقدم المجموعات التجاریة في البحرین منذ عام 1940م، مجموعة یوسف خلیل المؤید وأولاده، وتشرف على أكثر من 2000 موظف، وتمثل الشركة أكثر من 300 علامة تجاریة مثل السیارات والإنشاءات والسلع الفاخرة.

ھنادي أنور الصالح من الكویت: رئیسة مجلس إدارة أجیلیتي والمشرفة على رعایة شؤون المستثمرین والمساھمین فیھا، انضمت إلى الشركة عام 2007 ،لھا خبرات في وظائف تنفیذیة عالمیة، وأدوار قیادیة في التخطیط المالي.