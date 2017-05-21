بالفيديو.. ترامب فهم أخيرًا التعامل مع فنجان القهوة بعد ثاني شرح من الملك سلمان

يبدو أن الدرس الثاني في آداب القهوة العربية الذي قدمه العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز لضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتى أكله سريعا، على عكس شرحه يوم أمس لدلالة هز الفنجان.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر الملك سلمان والرئيس ترامب، وهما يتبادلان أطراف الحديث أثناء احتساء القهوة العربية، حيث شرح العاهل السعودي لضيفه أن شرب القهوة باليد اليمنى أنسب من اليسرى، ليمتثل الرئيس الأمريكي سريعا للتوجيه الملكي، ويبدأ في شرب فنجانه بيمناه دون تردد.

وكان الرئيس الأمريكي خلال استقباله يوم أمس السبت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قد ظهر في لقطات مصورة للمراسم، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يشرح له دلالة “هزّ فنجان” دون أن يفهم المعنى المقصود فورا، وذلك بناء على ردة فعله التي اقتصرت على محاولة وضع الفنجان على الطاولة ثم تسليمه مباشرة للساقي.