إلغاء حكم سجن الروائي المصري أحمد ناجي بتهمة “خدش الحياء”

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بإلغاء حكم سجن الروائي أحمد ناجي لمدة عامين، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى في اتهامه بـ”خدش الحياء”.

وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، طعن الروائي أحمد ناجي بإلغاء حكم سجنه عامين وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم براءة ناجي من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف وأصدرت حكمها في 20 فبراير الماضي، بسجنه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وفيما يحاكم “ناجي” بتهمة خدش الحياء بعد نشره فصلاً من روايته “استخدام الحياة”، فإن حكم محكمة النقض اليوم آخر درجات التقاضي في مصر.

ودافع عن الروائي، المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي خالد علي، بالإضافة إلى المحامين “محمود عثمان وياسمين حسام ومختار منير”، حيث قدموا أوراقًا بـ”عدم دستورية قرار سجن الروائي لمخالفته نصوص الدستور في المادة 71 و76”.

وقدم الدفاع، مستندات لهيئة المحكمة، تحتوي على أحكام صادرة من المحكمة الدستورية، في دعوى مماثلة لها، برفض الحبس، لافتين إلى أن هذا هو الاستشكال الثالث لأحمد ناجي، وأنه مسجون في تلك القضية، منذ ما يقرب من 6 أشهر داخل سجن طرة.