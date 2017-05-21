بالفيديو والصور.. شقاوة الأمير جورج كادت تعصف بفستان زفاف بيبا ميدلتون

تسبب الأمير جورج (3 سنوات) ابن دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون“، في إحداث ضجة أثناء حفل زفاف خالته “بيبا ميدلتون”، عندما عبث في فستان زفافها، ما دعا والدته إلى توبيخه.

الأمير الصغير بدا رائعاً في حفل زفاف خالته والملياردير “جيمس ماثيوز” في إنغلفيلد في بركشاير، وهو الحفل الذي أدت فيه شقيقته الأميرة “شارلوت” (عامين) دور وصيفة الشرف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تُظهر اللقطات العروسين وهما يغادران الكنيسة بينما يخطو الأمير الصغير وشقيقته على فستان زفاف خالتهما الذي بلغ ثمنه 40 ألف جنيه استرليني.

وبسرعة هرعت “كيت” للإمساك به، ويبدو أنها وبخته بهدوء، وفي وقت لاحق تم تصويره وهو غاضب خارج الكنيسة بينما كانت “كيت” تحاول تهدئته.

ولكن عندما واصل “جورج” نوبة غضبه تلقى توبيخاً علنياً واضحاً من والدته، التي كانت حريصة على منع أي شيء من شأنه تعكير صفو زفاف شقيقتها الصغيرة.

ولكن في النهاية لم يكن سلوك الأمير جورج يذكر بالمقارنة مع سلوك الأمير ويليام في حفل زفاف دوق يورك بسارة فيرغسون في العام 1986، إذ كان الأمير الصغير آنذاك يتثاءب ويمد لسانه في معركة طفولية مع وصيفات الشرف.