رضيعة تثير الجدل على الإنترنت بشعرها الأبيض (صور)

وُلدت “ديفينا سميث” في وقت سابق من هذا الشهر بشعر كثيف ناصع البياض، ووالدتها تعرف السر وراء ذلك، وباستثناء حاجتها للخضوع لبعض الفحوصات بخصوص بصرها، تعتبر “ديفينا” بصحة جيدة، مما طمأن الوالدة “جيسيكا سميث” (27 عاماً) المتيمة بطفلتها.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، شخّص الأطباء حالتها بأنها مصابة بمهاق جزئي، الأمر الذي أدى للربط بين الطفلة وشخصية “ديناريس”، إحدى شخصيات مسلسل “لعبة العروش”، وذلك وفقاً لوالدتها.

وتقول “جيسيكا”، وهي أم لـ3 أطفال: “لم أتوقع أن يصبح لديها مثل هذا الشعر ولم أكتشف ذلك حتى ولادتها، فقد قال لي الطبيب أثناء الولادة إن لديها شعرًا كثيفًا، ولكنني ذُهِلت عند رؤيتها لأول مرة فلقد كان لديها شعر كثيف بشكل عجيب”.

وأضافت: “لم أرَ أطفالاً مثلها من قبل، فالآخرون يكون شعرهم أشقر وليس أبيض، وأعتقد أن ذلك سيجعلها مميزة جداً”.

وجذبت خصال شعر “ديفينا” اهتمام الجميع على شبكة الإنترنت بالفعل.

وتقول “جيسيكا” من “أموري” في ميسيسيبي: “إنها صغيرة جداً ولم نخرج معها كثيراً، ولكن عندما أخذناها لزيارة المستشفى قالت فتاة صغيرة إنها تبدو كأنها دمية، وعندما نشرنا صورها على الإنترنت، حازت على آلاف المشاهدات، ولم أستطع تصديق كم الاهتمام الذي جذبته الصور، لقد اعتقد الناس أن الصور معالجة بالفوتوشوب، كما أسعد شعرها اللامع ابني البكر 9 أعوام جداً”.