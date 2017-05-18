بالصور والفيديو.. الأمن السوري يعتدي على الطلاب ويعتقلهم من قاعات الامتحان

أثار مقطع فيديو غضبًا عارمًا في سوريا بعد أن ظهر رجال الأمن والشرطة وهم يقتادون طلابًا من قاعات الامتحان المخصصة لشهادة التعليم الأساسي إلى السجون وسط حالات من الإهانة وضرب الطلاب بعنف من قبل العناصر.

وظهر في الفيديو محافظ مدينة حماة حيث كان يشرف على عملية اقتياد الطلاب وذلك بعد جولة له على قاعات الامتحان ضبط خلالها الكثير من عمليات الغش عبر استخدام الهواتف المحمولة والأوراق الصغيرة وتطبيق “واتس آب” للتواصل مع أصدقائهم في الخارج وتزويدهم بالإجابات الصحيحة.

وعلى الرغم من موجة الاستحسان التي أعقبت جولة المحافظ وما أثمرت عنه من نتائج في ضبط حالات الغش، إلا أن الفيديو المتداول لطريقة العقاب قلبت الأمور رأسًا على عقب وسط استهجان من الطرق الأمنية في التعامل مع هكذا حالات، والتي فاقت -بحسب الموالين للحكومة السورية- أسلوب التعامل مع بعض الذين حملوا السلاح ضدها.

وتشهد المنظومة التعليمية في سوريا امتحانات نهاية العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.