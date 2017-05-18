العلماء يحددون المخلوقات الأكثر فتكاً في التاريخ

وفقا لدراسة جديدة قام بها فريق من الباحثين في جامعة ولاية “أوكلاهوما” وجامعة ولاية “فلوريدا”، نشرها موقع “يوريكاليرت” كان “التيرانوصور” وهو من أقوى وأشرس الديناصورات الآكلة للحوم قادرا على سحق عظام الحيوانات عن طريق العض عليها مع قوة تعادل وزن 3 سيارات، ويمثل هذا الرقم رقما قياسيا لضغط الفك.

وشرح أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة ولاية “فلوريدا” غريغوري إريكسون وبول جينياك، الأستاذ المساعد في علم التشريح وعلم المتحجرات في مركز جامعة ولاية “أوكلاهوما”، الكيفية التي يسحق بها “التيرانوصور T.rex” العظام، بفضل خاصية “أكل العظام” التي يتمتع بها بعض الثديات آكلة اللحوم، مثل الذئاب والضباع، وليس الزواحف التي لا تسمح أسنانها بمضغ العظام.

واستنادا إلى خصائص عضلات فك التماسيح بنى الباحثون نموذجا للدغة ديناصور، ثم قارنوا النتائج مع الطيور التي هي ديناصورات حديثة، وهكذا أحدثوا نموذجا للتيرانوصور.

ووجد الباحثان أن “التيرانوصور” يمكن أن يسحق العظام مع ضغط 3,6 طن، أي أكثر من ضعف قوة عضة أكبر التماسيح التي هي الآن حاملة اللقب في هذا المجال. وبالمثل، فإن أسنان التيرانوصور الطويلة تولد ضغطا من 195 طنا عن كل بوصة مربعة.

وحسب العلماء فإن هذه القدرة أتاحت لهذا المخلوق استهلاك جثث “الديناصورات” ذات القرون الكبيرة بالكامل و”الهادروصوريات” ذات منقار البط التي كانت عظامها غنية بالأملاح المعدنية.