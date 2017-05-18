بالصور.. شاهد حفل زفاف أقصر زوجين في الهند

أصبح الزوجان الهنديان اللذان قيل عنهما إنهما “خلقا لبعضهما البعض” أقصر عروسين في البلاد، حيث يبلغ مجموع طوليهما 91 سم.

وتزوج “راجيش كومار”(34 عامًا) من “شيلجا كومارى” (30 عامًا) في شمال الهند في زواج نظمته أسرتيهما.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “كان الزوجان قلقين من احتمالية عدم العثور على شريك الحياة المناسب، حتى اكتشفت أسرتيهما أنهما يقطنان بالقرب من بعضهما البعض”.

وقد تزوّج الزوجان في حفل فخم في منطقة “أونا” في مقاطعة “هيماشال براديش”، وهما يعتقدان أنها “خلقا لبعضهما”، حيث قالت العروس “أنا سعيدة أنني وجدت شريكًا مناسبًا لي بمساعدة أسرتي”.

وأضاف العريس، “راجيش” العامل بوظيفة حكومية “لقد أكملتني شيلجا وستبقى زوجتي السعيدة للأبد، لقد خلقت أنا وشيلجا لبعضنا البعض، والله هو من رتب هذا الزواج”.

ووفقًا للتقارير، يقول السكان المحليون إن الناس سافروا أميالًا إلى الزفاف ليتمنوا للعروسين السعادة المستقبلية.