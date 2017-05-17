بالفيديو.. ساحرة تثير الرعب في السعودية والشرطة تتدخل

تدخلت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، في قضية مثيرة للجدل، تتعلق بساحرة ظهرت في مقطع فيديو خلال قيامها بإعداد سحر لزوجين، وسط مطالب واسعة بالقبض عليها.

وكان أحد المواطنين السعوديين قد كشف الساحرة خلال محاولتها طباعة أوراق خاصة بالسحر، الذي تعمل عليه، وقام بتصويرها ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو امرأة متوسطة العمر تتوسل مصور الفيديو ألا يفضحها بتصويرها، بينما لم يكترث هو لها وواصل التصوير الذي أظهر حتى لوحة السيارة التي كانت تستقلها الساحرة.

ووقعت الحادثة في مكتبة بحي الرائد في مدينة الرياض، لكن صداها وصل إلى كل عموم المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين.

وعلى موقع “تويتر”، جذب الوسم “#ساحره_بالرياض” عدداً كبيراً من المغردين السعوديين القلقين من مواصلة الساحرة لعملها الذي يتعلق بإعداد طلاسم وكتابات تستهدف التفريق بين زوجين كانت أسماؤهما مكتوبة في أوراق أرادت طباعتها، مطالبين بالقبض عليها ومعاقبتها.

وقالت تقارير محلية، إن الجهات الأمنية بالرياض بدأت التحقيق فيما ظهر بمقطع الفيديو، من خلال الاستعانة بصاحب المكتبة ومصور الفيديو، للوصول إلى الساحرة.

وإذا ما ثبت أن ما كانت تقوم به السيدة التي ظهرت في الفيديو هو من أعمال السحر، فإنها ستواجه عقوبات مشددة قد تصل للإعدام في بلد يطبق الشريعة الإسلامية التي تعتبر أعمال السحر من أكبر الخطايا التي تستوجب العقاب الرادع.