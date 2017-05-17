“صعايدة ظرفاء”.. قناة “يوتيوبية” تغير المفاهيم الخاطئة عن المجتمع الصعيدي المصري (فيديو)

طالما ارتبط الرجل في الصعيد المصري بالجدية والصرامة والنظرات الحادة والملامح الجامدة وقسوة القلب، وساعدت على ذلك الدراما التلفزيونية والعادات القديمة المترسخة والمعروفة عنهم، والتي تمت مناقشتها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة كموضوع الأخذ بالثأر أو الزواج المبكر أو الرغبة في إنجاب الذكور.

لكن الشاب السوهاجي محمد عبدالعزيز 33 عامًا، كان له رأي مختلف تمامًا ومغاير لوجهة النظر الشائعة والمعروفة عن صعيد مصر من خلال نقد للظواهر الخاطئة بفيديوهات طريفة وخفيفة ينقل بها رسالته الهادفة بعيدًا عن الإسفاف أو الإساءة.

وأطلق عبد العزيز قناة عبر “اليوتيوب” تدعى “صعايدة ظرفاء” استطاعت أن تجذب الجمهور الشاب في مصر عمومًا وفي الصعيد بشكل خاص، على الرغم من كونه لم يكمل تعليمه لكنه تعلم الأخلاق والتسامح داخل منزله بالصعيد.

ويقول عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” إنه من سوهاج مركز جهينة، وأن بعض الناس تشكك في كونهم من الصعيد ولكن هذا الأمر غير صحيح، لكن من المفترض أن يكون الإنسان بشوشًا دائمًا ومتسامحًا وقابلاًً للمناقشة وهو عكس ما كان يعتقد عند البعض عن الأجواء داخل الصعيد.

ويوضح أن القناة جاءت بالاشتراك مع بعض أصدقائه الذين يساعدونه في لعب أدوار مختلفة أثناء تصوير الفيديوهات، واستطاعت أن تحصد 15 مليون مشاهدة وأكثر من 85 ألف مشترك، معربًا عن سعادته بالمردود الإيجابي لموضوعات القناة بين الكثير من أهل الصعيد في مصر خاصة الذين كان من الصعب أن يصل إليهم أحد ويخاطبهم بنفس لغتهم، وهو ما تفعله القناة حيث يتحدث كل أفرادها باللهجة الصعيدية الأصيلة.

وقام محمد بعمل عدة فيديوهات استطاع بها أن يحصد مئات الآلاف من المشاهدات حيث كان أشهرها فيديو تخطى المليون و 200 ألف مشاهدة وهو فيديو احتفال أحد الصعايدة بعيد الأم.