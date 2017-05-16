تلميذ “متنمر” يتحرش بطالب قصير… شاهد ماذا حدث له (فيديو)

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

وضع تلميذ أمريكي قصير، حدًا لطالب متنمّر تحرش به، ولكمه في وجهه داخل المدرسة، بحمله عاليًا ورميه على الأرض، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الطالب المتنمر “البلطجي” الطويل القامة ويرتدي “شورت وفانيلا” سوداء ويتباهى بمشيته أمام تلاميذ المدرسة، قبل أن يعترض طريق التلميذ القصير ويلكمه في وجهه.

وشوهد التلميذ الذي كان يضع حقيبة مدرسية على ظهره وهو يرد بسرعة بحمل المهاجم عاليًا ثم رميه على الأرض، ولكمه عدة مرات في وجهه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطالب المتنمّر سقط بلا حراك على الأرض ولم يعرف ما إذا كانت إصابته بالغة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في إحدى المدارس الأمريكية، والفيلم شاهده أكثر من 100 ألف شخص منذ نشره الجمعة الماضي.