بالصور.. لقطات نادرة ترصد الحياة اليومية داخل الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي

المصدر: دعاء عبد المنعم- إرم نيوز

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا حصرية ترجع لأكثر من نصف قرن، تكشف كيف كانت الحياة اليومية في الاتحاد السوفيتي السابق منذ العام 1950.

وتم التقاط هذه الصور الملونة، والتي تكشف الحياة خلف الستار الحديدي، من قبل قائد الجيش الأمريكي، الرائد مارتن مانهوف.

وقام مانهوف بتصوير جنازة جوزيف ستالين، السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي الأسبق في العام 1953 ثم غادر البلاد. كما رصدت الصور بناء ناطحات سحاب وحديقة الحيوان، تم التقاطها أثناء عمله كمساعد عسكري مساعد في السفارة الأمريكية في موسكو لمدة عامين.

وتم ترحيل مانهوف بتهمة التجسس العام 1954، وحتى يومنا هذا، رفضت وكالات الاستخبارات الأمريكية التعليق على ما إذا كانت هذه الاتهامات حقيقة أم لا.

وقام مانهوف بتخزين هذه الصور في متجر للسيارات بجوار منزله في واشنطن حتى توفي هو وزوجته جان.

وبالصدفة أثناء التفتيش في مقتنياته، وجد أحد الضباط بكرات من فيلم تصوير، جنبًا إلى جنب مع الشرائح الملونة، والتي نشرت على راديو أوروبا الحرة، وسيتم الآن التبرع بها لجامعة واشنطن.

وخلال سنتين من عمله في الاتحاد السوفيتي، سافر مانهوف على نطاق واسع في موسكو ولينينغراد ومورمانسك ويالطا، والتقط العديد من الصور.