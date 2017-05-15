صور ساخرة تكشف الحقيقة المروعة للانتظار والازدحام المروري (فيديو وصور)

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

في كل يوم من حياتنا نمضي ساعات وساعات في التنقل من مكان إلى آخر، وفي إنجاز أعمال ربما فعليًا لا تستغرق بضع دقائق لإنجازها، إلا أن الازدحام الشديد في الكثير من مدن العالم يصيب حياة الكثير منا بالشلل.

وبالنظر إلى هؤلاء الأشخاص في الصور، يبدو وكأن الكثير منهم فقدوا الرغبة في الحياة، حيث صورة السائق العالق عند إحدى إشارات المرور وهو يحاول كتم غضبه بفرقعة الكيس الذي في يده، توضح كم السأم على وجهه.

و بحسب صحيفة “ديلي ميل” أون لاين، فإن كمية الإحباط في عين المرأة العجوز في الصورة الأخرى تبين الحقيقة المؤلمة لساعات الانتظار، ولكن في هذه اللقطة يستطيع من يقف حولها أن يرى الجانب المضيء للانتظار.

وفي لقطة أخرى، قام سائق سيارة بلصق إحدى العبارات على زجاج سيارته ساخرًا من رجال المرور المسؤولين عن فتح وغلق إشارات المرور.

وقد تعتقد أن رحلتك من بيتك إلى عملك كانت سيئة للغاية، وأنه لا يوجد على وجه الأرض أسوأ من ذلك، ولكنك ستعلم بالنظر إلى تلك الصور المرفقة أنك لست الوحيد، بل هناك من يصارع أكثر منك بكثير ليلًا ونهارًا، وأن ما تشهده كل يوم هو مجرد نقطة في بحر.

وتوضح تلك اللقطات للتكدس البشع للمواطنين أثناء ساعة الذروة في أوقات الصباح، وطوابير الانتظار التي تتخطى مجرد ساعات خاصة مع تأخر رحلات الطيران، والأمهات اللاتي يصارعن بين عذاب الانتظار والسيطرة على أبنائهن وهن واقفات في الطابور، الحقيقة المروعة لمعاني الانتظار في أبشع صورها.

فمن أستراليا إلى لندن إلى تايوان، توضح اللقطات القادمة أن ملل الانتظار أمر يكرهه الجميع.

شاهدوا الفيديو :