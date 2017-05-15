للأثرياء فقط.. يخت يبلغ طوله 227 قدمًا ويتسع لتخزين طائرة (صور)

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

وصل يخت هولندي عملاق، يبلغ طوله 227 قدمًا، إلى العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، بعد أن أكمل الاختبارات البحرية في بحر الشمال.

اليخت المعروف باسم “Game Changer” صمم ليكون قادرا على حمل طائرات الهليكوبتر الكبيرة، والمزيد من الموظفين والمعدات بالإضافة إلى سبل الراحة الفاخرة التي يوفرها للعملاء.

وتم بناء اليخت من قبل شركة دامن “DAMEN” الهولندية، وهو متاح الآن للتأجير في هذا الصيف، ووفقاً للشركة، فإن العمل جارٍ للانتهاء من 11 يختاً عملاقاً، في إشارة إلى سرعة تنامي هذا القطاع من الأعمال.

وقال مارك فيرميولن مدير الإنتاج بالشركة “إن عملاءنا يريدون الذهاب إلى أماكن مثيرة باستخدام اليخوت ذات البنية التحتية غير المعقدة، ويريدون الحصول على أكبر قدر من المتعة مع المساحة الواسعة التي تتسع لاستقبال طائرات الهليكوبتر والغواصات”.

وأضاف “هم يريدون -أيضاً- أخذ المزيد من الموظفين والطيارين وموظفي الأمن، إذ يمثل اليخت قفزة هائلة في السعة التي يحتاجون إليها، ولكن بتكلفة أقل بكثير من اليخوت الكبرى”.

ووفقاً للشركة، هناك -أيضاً- مساحة تخزين تبلغ 110 أمتار مكعبة أسفل سطح اليخت، ومركز غطس بما فيه غرفة ضغط. كما أنه يحمل كميات هائلة من وقود الطائرات والديزل والوقود لسفينة الخدمات، وهو -أيضا- قادر على حمل قطع الغيار والأمتعة.

ويبلغ سطح اليخت 250 مترا مربعا، ويحتوي على أماكن إقامة تتسع لطاقم مكون من 22 موظفا في الطوابق السفلى.

وكانت الشركة انتهت من صناعة اليخت في شهر آذار/ مارس وأرسلته بعد ذلك إلى بحر الشمال لاختبارات التجارب قبل أن يتم عرضه على العملاء.