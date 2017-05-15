مفارقات مثيرة في زواج المتحدث السابق باسم الجيش المصري وإيمان أبوطالب (صور)

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

أثار زواج العميد محمد سمير المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش المصري من الإعلامية إيمان أبو طالب خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات ساخرة عقب نشر صور عقد القران بمشاركة شخصيات عامة في أحد الفنادق، للمقارنة بين الزواج السابق لسمير من الإعلامية مروة سعيد، في مايو/أيار الماضي والذي لم يستمر سوى أشهر قليلة حتى تم الانفصال، وإعادة التجربة نفسها وفي الشهر ذاته ولكن خلال العام الحالي، وأن الاثنتين تعملان في مجال الإعلام.

وجاءت المفارقة الثالثة في ارتداء المتحدث السابق لبدلة واحدة خلال حفليْ الزفاف، سواء أثناء عقد القران من طليقته أو زوجته الحالية أما الرابعة فهي ارتداء ربطة العنق نفسها، على حد زعم المغردين.

وكتب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات منها: “يا بخت العميد سمير بيغير كل سنة مش زينا واخدين مؤبد و”في مايو 2016 تزوج مروة سعيد ومايو 2017 تزوج إيمان أبو طالب ومايو 2018 يا عالم هتكون مين؟”.

فيما دوّن البعض تعليقات تحمل النكتة والفكاهة بشأن البدلة والكرافتة منها: “يبدو أن ده طقم كتب الكتاب”، فيما وجه آخرون التهنئة للعميد سمير لخلقه الرفيع وحسن تعامله مع الجميع.

ولاقى المتحدث العسكري السابق باسم الجيش المصري قبولاً لدى الأوساط خلال فترة عمله قبل رحيله عن المنصب لينخرط في مجلس إدارة إحدى القنوات الفضائية.

وعلى الجانب الآخر هناك بعض التأكيدات بشأن زواج طليقة المتحدث العسكري السابق من رجل أعمال عربي خلال الفترة القادمة حيث رجحت مصادر قريبة منها لـ “إرم نيوز” إمكانية إتمام عقد القران عقب عيد الفطر المبارك.

وكتبت طليقة المتحدث بعض التعليقات عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تزامناً مع إعلان زواج طليقها من بينها: “ليس لدي عمر آخر لأعطيك فرصة لأني اخترت أن أعيش عمري بلا أحزان اخترت ألعب وأجري وأمرح اخترت أكون طفلة ما تبقى من العمر هكذا كوني إذا لم تحصلي على الحب”، وكتبت أيضًا: “سبب فشلي في التجارب هو وسواسي الشديد بالنظافة وأعني هنا النظافة بكل أشكالها”.