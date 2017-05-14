كيف استقبل الشاب المصري مقترح توثيق الخطوبة (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر وعثمان إسماعيل - إرم نيوز

أثار مقترح متداول داخل أروقة البرلمان المصري بالعمل على سن قانون يلزم الشباب بتوثيق فترة الخطوبة، الجدل بين الشباب المصريين الذين استقبلوا المقترح باستغراب واستنكار في آن معًا.

وفيما أيّدت قلة من الفتيات المقترح ورفضه شباب، ذهبن البنات إلى أن الخطوة تحافظ على حقوقهن وتضمن عدم الاستهتار بمشاعرهن، فيما قال شباب إن التوثيق يقف عقبة أمام التجارب العاطفية ومن شأنه أن يحول الفتاة المخطوبة إلى زوجة.

غير أن الطرفين أجمعا على أن احترام حقوق الفتاة، لا تقف عند حد ورقة التوثيق، مشيرين إلى أن فترة الخطوة المخصصة للتعارف لا تحتاج إلى تعقيد وإضافة أعباء أكثر، لاسيما في ظل الحالة التي يعيشها البلد.

وقدمت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس الشعب، مشروعًا يتعلق بالأحوال الشخصية وتوثيق فترة الخطوبة، تسبب في حالة جدل عارمة، لاسيما أن الخطوبة في نظر القانون المصري، هي فترة للتعارف بين الطرفين، ولا يترتب عليها أيٌّ من الحقوق والواجبات.

وفيما لم يتضح ما إذا كان التوجه البرلماني يهدف إلى معالجة الوضع اجتماعيًا، أم أن ثمة أهدافًا اقتصادية وراء المقترح، كون توثيق الخطوبة يتطلب دفع رسوم لدى الجهات الحكومية القائمة على التوثيق.