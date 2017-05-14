أسترالي يعرض بيته المكون من 3 غرف للبيع مجانًا (صور)

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

عرض المواطن الأسترالي سام بريدج عقارًا يمتلكه في مدينة أديليد/ أستراليا للبيع مجانًا، حيث لم يعد يريد العيش فيه.

ويحتاج البيت إلى التحديث ولكن ليس هذا هو السبب الذي دفع سام، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى عرض البيت على أحد المواقع للبيع مجانًا.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية لا يريد سام البيت نفسه ويبحث عن أحد ليأخذه، وفي الواقع، الرجل لا يريد البيت وإنما يريد الأرض التي بني عليه البيت.

وكان سام ينوي أن يهدم البيت ولكن أحد أصدقائه نصحه بعرض البيت على أحد المواقع مجانًا، حتى يستفيد أحد من خشب البيت ولا يتحمل هو تكاليف هدمه.

وقال سام: “إن العرض فيه مصلحة للطرفين، لأن من يأخذ البيت سوف يتحمل مصاريف إزالته من على الأرض، وكذلك مصاريف نقل الخشب أما أنا فسوف أتخلص منه دون دفع أي أموال”.

وأضاف: “من يأخذ ألواح الخشب يستطيع في المقابل أن يبني بها بيتًا آخر أو مزرعة صغيرة”.

الرجل نشر الإعلان على الإنترنت يوم الثلاثاء الـ9 من مايو/أيار، لكن الإعلان لم يعد موجودًا ما يشير إلى أن شخصًا ما قبل العرض على الفور.

وأضاف: ” البيت مناسب جدًا لإعادة استخدامه مكتب عمل مع الحاجة إلى تجديد الحمام والمطبخ”.

وفي مطلع هذا العام، عرض بيت مكون من غرفتي نوم للبيع في مزاد علني بقيمة جنيه إسترليني.