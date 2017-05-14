بالفيديو.. عريس يضرب عروسه على وجهها أثناء الزفاف لسبب غريب

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت أخيرًا ظهر عريس وهو يحاول إبعاد نحلة كانت تقف على أنف عروسه في حفل الزفاف، لكن الحضور اعتقدوا أنه ضربها على وجهها.

وفي حين ضحكت العروس بسبب ما فعله عريسها اعتقد الحضور أنه ضربها على وجهها وتفاجؤوا مذعورين بسبب ما حدث، لكنهم سرعان ما أدركوا حقيقة الأمر وضحكوا أيضًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

وأوضح قسّ كان يشرف على الزواج قائلاً: “كانت هناك نحلة”، وبعد ذلك انفجر الحضور ضَحِكًا، وقالت العروس: “أفضل أن يحدث هذا بدلًا من أن أتعرض للدغة من تلك النحلة”.

وقبل أن يحدث ما حدث كان العريس يردد وعود الزواج التي كان يقرأها القسّ بصوت عالٍ.

فيما قال العريس مرددًا كلام القسّ: “لأكن رفيقك وصديقك في هذه الرحلة التي سنخوضها سويًا” وبعد تلك الكلمات مباشرة لاحظ وجود نحلة على أنف عروسه واندفع محاولًا إبعادها.

ولكي تخفف حدة توتر عريسها ضحكت العروس لتُظهر أنها غير مستاءة وتبعها الحضور في الضحك أيضًا، ومن المرجح أن هذا الفيديو تم التقاطه في الولايات المتحدة الأمريكية.