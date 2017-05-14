بالفيديو.. كم يساوي جسمك في السوق السوداء؟

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

لا تقدر حياة الإنسان بثمن، ولكن هذا لم يمنع الناس من بيع أشخاص آخرين مقابل المال، فكيف يمكن حساب قيمة جسمك؟

التركيب الكيميائي

يتكون جسم الإنسان من عناصر أولية، تتشكل من 63% أكسجين، و18 % كربون، و9% هيدروجين و10%من العناصر الأخرى، ففي تلك الحالة إذا كان وزنك 80 (كغم) يكون ثمن جسمك حوالي 500 -600 دولار.

ثمن الأعضاء في السوق السوداء

جسمك يحتوي على أعضاء أكثر قيمة بكثير من العناصر التي يتكون منها، ففي السوق السوداء، الذي ازدهرت فيه تجارة الأعضاء، يموت نصف المرضى قبل العثور على عضو ملائم بالطرق القانونية، ويباع غرام النخاع بحوالي 23 ألف دولار، بينما يصل سعر الكليتين إلى 200 ألف دولار، فإذا بعت جسمك كل قطعة على حدة ستجد أنه يساوي حوالي 43 مليون دولار في السوق السوداء.

هل يصلح جسمك للبيع؟

بعض أجزاء الجسم لا تساوي شيئاً في السوق السوداء، إذ لا يمتلك الجلد الموشوم أي قيمة، كما ينطبق ذلك على رئتي المدخن وكبد مدمن الكحول ولكن في كل الأحوال من الصعب العثور على مشتر للجسم بأكمله، ولهذا السبب يتم شراء الأجسام كاملة قبل تفكيكها للحصول على الأجزاء المرغوب فيها.

وفي تلك الحالة يتراوح سعر الجسم بين 80 و200 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة الكليتين ما يقارب هذا الثمن، وهذا يدل على تقدير الناس لأجسامهم بالمقارنة بتقدير أعضاء الآخرين.

“الفيديو غرافيك” التالي من “إرم نيوز” يوضح تفاصيل عملية بيع الجسم في السوق السوداء: