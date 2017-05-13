رسالة حب مفقودة تصل للمستلم بعد 72 عامًا (صورة)

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

وجدت سيدة تُدعى ألين كوك في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالةً سقطت من شرخ أحد أسقف منزلها في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وعندما فتحتها وجدت مضمونها يتحدث عن قصة حب حميمة تشبه أفلام الحب الخالد الكلاسيكية وطرقه الغامضة.

وأوردت شبكة CNN الأمريكية، أن الرسالة كتبتها امرأة تدعى فيرجينيا لزوجها رولف كريستوفرسن حيث كانا يعيشان في منزل العائلة كوك، ويعود تاريخها إلى 4 مايو من العام 1945.

ويظهر على غلاف الرسالة علامة “العودة للمرسل”، إذ لم تجد طريقها للزوج الذي كان بحارا في البحرية النرويجية حتى هذا الأسبوع.

وبفضل بحث عائلة كوك عثروا على عائلة كريستوفرسن حيث لا يزال الزوج حيا ويقيم في ولاية كاليفورنيا أما الزوجة فتوفيت قبل ستة أعوام.

وبعد 72 عاماً على تعثر استلامه رسالة زوجته التي تعبر من خلالها عن حبها له قرأ رولف البالغ من العمر 96 عاماً الرسالة، وعلق عليها بأن زوجته عاطفية جدا كما عهدها دائماً.

وكتبت فيرجينيا “أحبك رولف، كما أحب الشمس الدافئة، وأنت تدور في حياتي كما تدور الشمس بالنسبة لي”.