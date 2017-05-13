بالفيديو.. ياباني يوقظ الناس بدلًا من المنبه  

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

الاستيقاظ صباحًا أمر صعب، وأحيانًا لا يكون رنين المنبه فقط كافيًا لإيقاظك، ولحسن الحظ هناك بديل أفضل في اليابان، وهو مكالمة هاتفية محفزة للطاقة من صياد في عرض البحر.

فقد أطلقت منظمة “صياد اليابان”، وهي المنظمة التي تهدف إلى جعل صيد السمك رائعًا مرة أخرى، خدمة إيقاظ مثيرة للاهتمام تستهدف الناس الذين يجدون صعوبة في الاستيقاظ صباحًا، وتدعى “مكالمة الصياد”.

وتستخدم المنظمة الصيادين اليابانيين من منطقة “سانريكو”، التي هي واحدة من أكبر ثلاث مناطق للصيد في العالم، للاتصال بالعملاء في وقت محدد لإيقاظهم وإجراء محادثة قصيرة تحرص على إخراجهم من السرير وتعزيز مستوى طاقتهم ليوم كامل.

وبحسب مجلة “أوديتي”، فإن “مكالمة الصياد” خدمة مجانية، وكل ما عليك القيام به هو التسجيل عبر الإنترنت وتوفير اسمك ورقم الهاتف والوقت الذي ترغب في أن يتصل بك فيه الصياد، كما يمكنك اختيار صياد معين من عدة صيادين مدرجين على الإنترنت، حيث يمكنك رؤية صورة كل واحد من الصيادين المتاحين، والتحقق من جدول أعمالهم وحتى الاستماع إلى تسجيل لصوتهم لمعرفة ما إذا كان هو أول شيء تريد أن تسمعه في الصباح، ثم كل ما عليك القيام به هو الخلود إلى النوم.

يذكر أن معظم الصيادين الذين يعملون بخدمة “مكالمة الصياد” يستيقظون في الفجر، ويكملون معظم أعمالهم اليومية بحلول الساعة 6 صباحًا، لذلك مهما كان ميعاد استيقاظك مبكرًا، سيكونون قادرين على مساعدتك للقيام بذلك.

وإليك كيف تتم المحادثة الصباحية بينك وبين الصياد الياباني، وفقًا لفيديو ترويجي صدر عن منظمة “صياد اليابان”:

الصبي: مرحبًا.

الصياد: صباح الخير. كيف حالك هذا اليوم الجميل؟

الصبي: بخير، شكرًا. هل أنت على متن قارب الآن؟

الصياد: نعم، استيقظت الساعة الثالثة وخرجت إلى البحر.

الصبي: ثلاثة؟!؟!

الصياد: لقد اصطدنا سمكة ضخمة هذا الصباح، سوف أرسل لك صورة.

الصبي: شكرًا لك!

صحيح أن “مكالمة الصياد” خدمة حقيقية، لكنها جزء من حملة العلاقات العامة التي تهدف إلى ربط الشباب الياباني مع القوى العاملة المتضائلة، في واحدة من أقدم المهن في البلاد.

ووفقًا للتقارير، لن يحاول الصياد تجنيدك خلال المحادثة الهاتفية الصباحية، ولكن الفكرة هي زيادة اهتمام الناس بمجال صيد الأسماك. ويبدو أنها مبادرة ناجحة بالفعل.

شاهد الفيديو: