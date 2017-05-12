بالصور.. 1200 عاهرة يتظاهرن ضد النصب عليهن

المصدر: القدس المحتلة- إرم نيوز

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية صورًا لمسيرة للعاهرات شهدتها تل أبيب في إسرائيل، تضمنت 1200 عاهرة بالإضافة إلى متضامنين معهن من السيدات والرجال؛ للمطالبة بحقوقهن.

ووفق الصحيفة، فإن العاهرات “تظاهرن ضد العنف الجنسي الذي يمارس ضدهن بالإضافة إلى مطالبة السلطات الإسرائيلية بتوفير الأمن لهن، والحماية اللازمة لعدم النصب عليهن”.

كما طالبت العاهرات “بعدم استخدام هذا التعبير للإشارة إليهن، وتغيير نظرة المجتمع لهنَّ من منطلق أنهن يعملن في هذا المجال بالقانون”.

ورفعت العاهرات لافتات من بينها “نطالب بالأمن” و”الأجر ليس اتفاق” و”السيدات ضحايا الجنس”.