بعد فيديو تمزيق الكتب.. السلطات السعودية تقيل مدير مدرسة وتبحث عن حل

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أقالت وزارة التعليم في السعودية، اليوم الجمعة، مدير إحدى المدارس الابتدائية في منطقة تبوك، وشكلت لجنة تربوية لدراسة ظاهرة تمزيق الكتب الدراسية في نهاية كل عام دراسي ووضع حلول لها.

وكان مقطع فيديو تم تداوله اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثار انتقادات حادة لوزارة التعليم ومدارسها ومعلميها بعد أن أظهر فيه عشرات الطلاب أمام مدرسة الرازي الابتدائية في منطقة تبوك وهم يمزقون كتبهم ويرمونها على السيارات العابرة، فيما يُشبه الاحتفال بقرب انتهاء العام الدراسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي إن الوزير أحمد العيسى وجه بإعفاء قائد المدرسة من منصبه، وطلب مواصلة التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين بالمدرسة.

وأضاف العصيمي أن توجيه الوزير العيسى تضمن أيضاً تشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم، نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه.

وجاء تدخل الوزير بعد بيان آخر صدر عن إدارة تعليم تبوك قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً مع قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلمين المناوبين من منطلق المسؤولية عن متابعة انصراف الطلاب في نهاية اليوم الدراسي.

وأضافت أنها وجهت قائد المدرسة بعدم تسليم النتيجة النهائية لأي طالب إلا بعد إحضار الكتب وفق ما هو متبع نظاماً في جميع المدارس، كما سيتم استثمار حضور الطلاب الأسبوع المقبل لتقديم برامج توعوية لتعريفهم بخطورة امتهان الكتب.

وتتنوع آراء السعوديين حول ظاهرة إتلاف الكتب المدرسية في نهاية العام الدراسي بين من يحمّل وزارة التعليم ومدارسها ومعلميها المسؤولية عن نظرة الطلاب السلبية للمدرسة، وبين من يحمّل الأسرة تلك المسؤولية، بينما يتفق الجميع على أنها ظاهرة سلبية تعكس مستوى متدنيًا للتعليم في البلاد، من خلال عدم قدرة مدارس المملكة على أن تكون مكانًا جاذبًا للطلاب.