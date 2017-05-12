طائرة تؤخر إقلاعها إثر رفض ركاب السفر مع مسلمين

المصدر: ميس زهور - إرم نيوز

أخّرَت طائرة ركابها 90 دقيقة في رحلتها من تركيا إلى مانشستر، بعد شكت امرَأتان برَجليَن مسلمين، ورفضتا السفر معهما على نفس الطائرة.

و بحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن الرَجلَين المسلميَن “طُلب منهما النزول من على متن الطائرة والخضوع للتفتيش الأمني مرة أخرى، بعد ادّعاء الامرأتين بأنهما كانا يقومان بإيماءات على منصة الطائرة”.

و قد اعتذر طيران توماس كوك للرَجُلَين المشتبه بهما بعد اتهام الفتاتين لهما بتجاوز فاحصات الأمان.

ووفقاً للصحيفة فإنه تم إعادة اجراءات فحص الأمان للَرجلَين لتثبت براءتهما ويسمح لهما بالسفر على متن الرحلة MT685، من مطار ازمير إلى مطار مانشستر.

و بعد ظهور براءة الرَجلين المسلمين وركوبهما الطائرة، رفضت متهميتهما السفر على متن الرحلة ذاتها وعادتا إلى محطة الطيران، وقبل الاقلاع مباشرة عبر الراكِبَين عن شعورهما بالصدمة.

وعلق أحد الأشخاص المتابعين للحادثة، ”يا له من أمر محرج رجلين مسلمين يتم انزالهما من الطائرة بسبب رفض امرأتين انجليزيتين السفر معهما، والنتيجة كانت تأخير الرحلة وترك الامرأتين”.

كما صرح متحدث باسم خطوط توماس كوك بأن مسافـِرَين بإحدى رحلاتهم “طُلب منهما اعادة فحص الأمان من باب الاحتياط بعد مخاوف غير مثبتة” وأضاف “نشكر عملاءنا على صبرهم و نعتذر لهم عن الإزعاج”.