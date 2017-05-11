بالفيديو.. أمير منطقة الرياض يطرد ضيوف حفل تخريج في إحدى الجامعات

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

طلب أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، من بعض الحاضرين لحفل تخريج دفعة طلابية في جامعة “شقراء”، مغادرة القاعة بعد أن امتنعوا عن الوقوف خلال عزف النشيد الوطني للمملكة.

ووقف الأمير فيصل بعد انتهاء عزف النشيد الوطني السعودي، ليقول للحاضرين منفعلاً: “ألا تحترمون الوطن؟ من لايحترم الوطن فليغادر القاعة؟”.

ووجد مقطع فيديو يوثق لحظة انفعال الأمير تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسط تأييد واسع لتدخل الأمير وانتقادات لاذعة لمن لم يقفوا خلال عزف النشيد الوطني.